روسيا وإثيوبيا تتعاونان في الطاقة الذرية وأمن المعلومات
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأربعاء، إنه تم إعداد حزمة من الاتفاقيات والمعاهدات في مجالات مختلفة ليتم توقيعها بين البلدين.
وتشمل تلك الاتفاقيات المرتقبة بين روسيا وإثيوبيا مجالي الطاقة الذرية وأمن المعلومات.
ونقل موقع الكرملين عن بوتين قوله: "لقد أعددنا مجموعة كاملة من الاتفاقيات؛ بما في ذلك اتفاق بشأن أمن المعلومات، والحركة الجوية، ومذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخارطة طريق للتعاون في استخدام الطاقة الذرية".
واجتمع بوتين وأبي أحمد في مدينة سان بطرسبورغ، حيث تنطلق غدا الخميس أعمال منتدى روسيا إفريقيا.
ويأتي الإعلان عن هذا التعاون، فيما وصل مسؤولون أفارقة إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية لأجل عقد قمة الثانية مع موسكو.
وتطمح روسيا إلى ما تقول إنه "نظام دولي جديد" يخفف من هيمنة الولايات المتحدة على القرار الدولي.