روسيا وإثيوبيا تتعاونان في الطاقة الذرية وأمن المعلومات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأربعاء، إنه تم إعداد حزمة من الاتفاقيات والمعاهدات في مجالات مختلفة ليتم توقيعها بين البلدين.

وتشمل تلك الاتفاقيات المرتقبة بين روسيا وإثيوبيا مجالي الطاقة الذرية وأمن المعلومات.

ونقل موقع الكرملين عن بوتين قوله: "لقد أعددنا مجموعة كاملة من الاتفاقيات؛ بما في ذلك اتفاق بشأن أمن المعلومات، والحركة الجوية، ومذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخارطة طريق للتعاون في استخدام الطاقة الذرية".