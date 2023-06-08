النيابة العامة الفرنسية: منفذ اعتداء أنيسي لم يتحرّك "بدافع إرهابي"

يبدو أن اللاجئ السوري الذي يشتبه بأنه طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية، اليوم الخميس، لم يتحرّك "بدافع إرهابي"، وفق ما أفادت به النائبة العامة الفرنسية للصحافيين.

وقالت لين بونيه-ماتيس، إن "أحد الأطفال الأربعة الذين جرحوا بالاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرًا، ويبلغ اثنان عامين وأكبرهم ثلاث سنوات".