النيابة العامة الفرنسية: منفذ اعتداء أنيسي لم يتحرّك "بدافع إرهابي"
يبدو أن اللاجئ السوري الذي يشتبه بأنه طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية، اليوم الخميس، لم يتحرّك "بدافع إرهابي"، وفق ما أفادت به النائبة العامة الفرنسية للصحافيين.
وقالت لين بونيه-ماتيس، إن "أحد الأطفال الأربعة الذين جرحوا بالاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرًا، ويبلغ اثنان عامين وأكبرهم ثلاث سنوات".
وكشف تسجيل مصوّر اطلعت عليه "فرانس برس"، أن السوري الذي يشتبه بأنه هاجم أطفالًا بسكين في بلدة أنيسي الفرنسية، الخميس، هتف "باسم المسيح" مرّتين باللغة الإنكليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع.
والمهاجم الذي كان يضع صليبًا لدى توقيفه عرف عن نفسه بأنه "مسيحي من سوريا" لدى تقدّمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.