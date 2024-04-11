لوفتهانزا تعلن تمديد إلغاء رحلات الطيران من فرانكفورت إلى طهران

قال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الخميس، إنه تقرر تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران لدواع أمنية حتى الـ13 من أبريل/ نيسان.

وأضاف وفقًا لوكالة "رويترز" أن القرار اتخذ في مطلع الأسبوع، لتجنب وضع تضطر فيه أطقم الشركة للبقاء ليلًا في طهران.

وكانت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا قد أعلنت أمس الأربعاء تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس بشكل مبدئي "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وجاء إعلان الشركة متزامنًا مع انتشار تقرير لوكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، تحدَّث عن اتخاذ وزير الدفاع الإيراني قرارًا بتعليق الملاحة الجوية فوق طهران بدءًا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، بسبب "مناورات عسكرية".

وفي وقت لاحق حذفت الوكالة الإيرانية التقرير من حسابها على منصة "إكس" نافية في الوقت ذاته نشرها له، دون إيراد مزيد من التفاصيل حول ما إنْ كان تعرَّض حسابها للاختراق.