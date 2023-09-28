تقرير أممي: أوضاع السجناء في أمريكا أشبه بـ "مزارع الحقبة الاستعمارية"

وجمع الخبراء أيضًا شهادات مباشرة حول الأوضاع في أحد سجون لويزيانا، حيث ذكر التقرير أن الآلاف من السجناء، وأغلبهم من ذوي البشرة السمراء، "أُجبروا على العمل في حقول (حتى في حصد القطن) تحت مراقبة (الأحرار) على صهوة جيادهم، في أوضاع شديدة الشبه بالأوضاع الموجودة قبل 150 عامًا".

ووصف التقرير القصص من منشأة يطلق عليها "أنغولا" بأنها "صادمة" وقال إنها ترقى إلى "أشكال معاصرة من العبودية".

ودقَّ التقرير ناقوس الخطر إزاء تفشي فرض السجن الانفرادي، الذي ذكر التقرير أنه يُطبق، على ما يبدو، بصورة مبالغ فيها على السجناء ذوي الأصول الأفريقية.

وأضاف التقرير أن رجلاً أسمر البشرة قال للخبراء إنه ظل مسجونًا بشكل انفرادي 11 سنة متصلة.

وقال خوان مينديز، وهو أحد الخبراء: "تشير نتائجنا إلى وجود حاجة ماسة إلى إصلاح شامل".

وشكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة، في العام 2021، بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسمر البشرة لقي حتفه بعدما أطبق ضابط شرطة ساقه على عنق جورج فلويد ملصقًا إياها في الأرض.

واستند التقرير إلى شهادات من 133 شخصًا في 5 مدن أمريكية، بالإضافة إلى شهادات مجموعة من 5 مراكز اعتقال، وتضمن التقرير قائمة بها 30 توصية للسلطات الأمريكية، من بينها الدعوة إلى تشكيل لجنة جديدة لتعويض الأفراد من ذوي الأصول الأفريقية.