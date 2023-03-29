النرويج تعيد امرأتين وأطفالهما من مخيم سوري يضم عوائل مسلحي "داعش"
أعلنت أوسلو، الثلاثاء، أن شقيقتين نرويجيتين من أصول صومالية كانتا محتجزتين مع أطفالهما في شمال سوريا في مخيم مخصص لاحتجاز أفراد عائلات المتشددين، أعيدتا مع بناتهما إلى النرويج لدواعٍ إنسانية.
وقالت وزيرة خارجية النرويج أنكن هويتفلدت، في بيان، إن "الظروف المعيشية في المخيمات سيئة للغاية وخطرة. هؤلاء الأطفال النرويجيون يعيشون منذ فترة طويلة في مخيمات لا ينبغي أن يعيش فيها أي طفل".
والشقيقتان المتحدرتان من أصول صومالية غادرتا النرويج بشكل غير قانوني في نهاية 2013 وكانتا تبلغان من العمر يومها 16 و19 عاماً.
ولاحقاً، أكدت الشابتان أنهما ذهبتا إلى سوريا "للمشاركة في القتال ضد القوات الحكومية" على حد زعمهما.
واليوم تبلغ المرأتان من العمر 26 و29 عاماً، ولدى الشقيقة الصغرى ابنة واحدة بينما لدى الكبرى ابنتان.
وولدت الطفلات الثلاث من زواج والدتيهن بمسلحين من تنظيم "داعش"، وفقًا لصحيفة "في جي" المحلية.
وكانت المرأتان وأطفالهما محتجزين في مخيم "روج" الذي يحتجز فيه أفراد من عائلات المتشددين ويديره الأكراد في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا.
وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن "المرأتين طلبتا بنفسيهما المساعدة للعودة مع أطفالهما، وهما تعرفان أنه سيتم القبض عليهما عند وصولهما إلى النرويج".
وعلى غرار سائر الدول الأوروبية، فإن مسألة إعادة أرامل المتشددين وأطفالهم إلى النرويج تثير جدلاً كبيراً.