النرويج تعيد امرأتين وأطفالهما من مخيم سوري يضم عوائل مسلحي "داعش"

أعلنت أوسلو، الثلاثاء، أن شقيقتين نرويجيتين من أصول صومالية كانتا محتجزتين مع أطفالهما في شمال سوريا في مخيم مخصص لاحتجاز أفراد عائلات المتشددين، أعيدتا مع بناتهما إلى النرويج لدواعٍ إنسانية.

وقالت وزيرة خارجية النرويج أنكن هويتفلدت، في بيان، إن "الظروف المعيشية في المخيمات سيئة للغاية وخطرة. هؤلاء الأطفال النرويجيون يعيشون منذ فترة طويلة في مخيمات لا ينبغي أن يعيش فيها أي طفل".

والشقيقتان المتحدرتان من أصول صومالية غادرتا النرويج بشكل غير قانوني في نهاية 2013 وكانتا تبلغان من العمر يومها 16 و19 عاماً.