الاتحاد الأوروبي: اجتماع شي وبوتين وكيم تحدٍ مباشر للنظام الدولي

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاسالمصدر: EU
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 12:47 م

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إن مشاركة رئيسي روسيا وكوريا الشمالية إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ في العرض العسكري الضخم الذي أقيم في بكين، تندرج في إطار مساعٍ لبناء "نظام عالمي جديد" مناهض للغرب.

وأضافت كالاس، في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة "فرانس برس"، أنه "عندما نرى الرئيس شي واقفًا إلى جانب قادة روسيا وإيران وكوريا الشمالية في بكين اليوم، فإن الأمر لا يقتصر على مشهد رمزي مناهض للغرب، بل يمثل تحديًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على القواعد".

