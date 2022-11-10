قائد الجيش الأمريكي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت "على الأرجح" من مستوى مماثل من الخسائر في الحرب.

وقال ميلي لمنظمة نادي نيويورك الاقتصادي يوم الأربعاء: "إنكم تنظرون إلى أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا. ونفس الشيء على الأرجح في الجانب الأوكراني. هناك الكثير من المعاناة الإنسانية".

وأضاف أن 40 ألف مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح في الصراع منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي.