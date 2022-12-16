هجوم روسي كبير يضاعف "ورطة" الغرب.. ومساع أمريكية لزيادة تسليح أوكرانيا وتايوان

هجوم و"ورطة"

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن مسؤولين أوكرانيين كبارا زعموا أن موسكو تستعد لشن هجوم "كبير" مع بداية العام الجديد، رغم سلسلة "الانتكاسات" لروسيا في ساحات المعركة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي مقابلة مع "الغارديان"، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه بينما كانت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها بنجاح ضد الهجمات الصاروخية الروسية التي تستهدف البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك شبكة الطاقة، ظهرت أدلة على أن الكرملين يستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحذيرات ريزنيكوف ليست الأولى، حيث أدلى مسؤولون أوكرانيون كبار، بما في ذلك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقائد القوات المسلحة الجنرال فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الكولونيل أولكسندر سيرسكي، بتصريحات مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية.

واعتبرت الصحيفة، أن التحذيرات المتعاقبة للمسؤولين الأوكرانيين كانت جزءًا من جهد موسع ومنسق للتحذير من التراخي بين الحلفاء الغربيين وتسليط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله روسيا على أوكرانيا.

وفي إشارة إلى التعبئة الروسية الجزئية لحوالي 300 ألف جندي، اقترح ريزنيكوف – خلال حديثه مع "الغارديان" - أنه بينما يتم استخدام نصفهم لتعزيز قوات موسكو، فإن الباقين كانوا مستعدين بشكل أكثر دقة للهجمات المستقبلية.

وزعم ريزنيكوف: "بدأ الجزء الثاني من التعبئة - أي 150 ألفًا تقريبًا - دوراته التدريبية في معسكرات مختلفة. المجندون يخططون للتدريب لا يقل عن 3 أشهر للتحضير. هذا يعني أنهم يحاولون بدء الموجة التالية من الهجوم على الأرجح في شباط/ فبراير، مثل العام الماضي. هذه خطتهم".