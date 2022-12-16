هجوم روسي كبير يضاعف "ورطة" الغرب.. ومساع أمريكية لزيادة تسليح أوكرانيا وتايوان
تناولت صحف عالمية صادرة اليوم الجمعة، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عما وصفتها بـ"ورطة" غربية، إثر ورود أنباء عن هجوم روسي واسع مرتقب في أوكرانيا في مطلع العام الجديد.
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحف عن سعي رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان وأوكرانيا.
هجوم و"ورطة"
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن مسؤولين أوكرانيين كبارا زعموا أن موسكو تستعد لشن هجوم "كبير" مع بداية العام الجديد، رغم سلسلة "الانتكاسات" لروسيا في ساحات المعركة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي مقابلة مع "الغارديان"، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه بينما كانت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها بنجاح ضد الهجمات الصاروخية الروسية التي تستهدف البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك شبكة الطاقة، ظهرت أدلة على أن الكرملين يستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحذيرات ريزنيكوف ليست الأولى، حيث أدلى مسؤولون أوكرانيون كبار، بما في ذلك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقائد القوات المسلحة الجنرال فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الكولونيل أولكسندر سيرسكي، بتصريحات مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية.
واعتبرت الصحيفة، أن التحذيرات المتعاقبة للمسؤولين الأوكرانيين كانت جزءًا من جهد موسع ومنسق للتحذير من التراخي بين الحلفاء الغربيين وتسليط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله روسيا على أوكرانيا.
وفي إشارة إلى التعبئة الروسية الجزئية لحوالي 300 ألف جندي، اقترح ريزنيكوف – خلال حديثه مع "الغارديان" - أنه بينما يتم استخدام نصفهم لتعزيز قوات موسكو، فإن الباقين كانوا مستعدين بشكل أكثر دقة للهجمات المستقبلية.
وزعم ريزنيكوف: "بدأ الجزء الثاني من التعبئة - أي 150 ألفًا تقريبًا - دوراته التدريبية في معسكرات مختلفة. المجندون يخططون للتدريب لا يقل عن 3 أشهر للتحضير. هذا يعني أنهم يحاولون بدء الموجة التالية من الهجوم على الأرجح في شباط/ فبراير، مثل العام الماضي. هذه خطتهم".
وقالت الغارديان إن تحذيرات ريزنيكوف تأتي وسط أدلة على رغبات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستمرة في مواصلة الحرب حتى العام المقبل، بما في ذلك جهود شراء الصواريخ من إيران، فضلاً عن تحليلات المعلقين الروس التي تشير إلى أن الكرملين لا يرى أي سبيل للتراجع عن الصراع.
ونوهت إلى أن التقييم بأن روسيا ربما تستعد لحملة جديدة واسعة النطاق ضد أوكرانيا يتعارض مع التقارير الاستخباراتية والتحليلات الأخيرة التي أشارت إلى أن إيقاع الحرب سوف يتباطأ خلال أعماق الشتاء الأوكراني.
وتحت عنوان "الغرب في ورطة"، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا تعمد إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني، ما يزيد التكاليف على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حيث أدت الهجمات الروسية على مدى شهرين إلى تدمير البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، كما أنها أحدثت فجوة في التوقعات لاقتصاد البلد الممزق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل تلك الهجمات، توقعت كييف أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار من المساعدات الخارجية العام المقبل لتغطية النفقات الأساسية.
وقالت الصحيفة: "أما الآن، مع تعرض أنظمة الطاقة لضربات شديدة، يعتقد بعض المسؤولين أن أوكرانيا قد تحتاج في نهاية المطاف إلى ملياري دولار أخرى شهريًا".
وأضافت: "يمكن أن تُترك الحكومة الأوكرانية دون احتياطيات دولية لدفع ثمن الواردات الحرجة، ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية، وهو سيناريو يوم القيامة يُعرف بأزمة ميزان المدفوعات".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعهدا بشكل جماعي بإرسال أكثر من 30 مليار دولار إلى أوكرانيا العام المقبل، على الرغم من عدم الموافقة رسميًا على كل هذه الأموال.
ووافق 27 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي أمس على تقديم 18 مليار يورو (أكثر قليلاً من 19 مليار دولار) في شكل قروض لأوكرانيا العام المقبل.
في المقابل، حذرت الصحيفة أن هذه المساعدات تهدف فقط إلى إبقاء البلاد واقفة على قدميها يومًا بعد يوم، "لكن السيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد" - في إشارة إلى معالجة مئات مليارات الدولارات الناتجة عن أضرار الحرب – ما ينذر بتحدي مثير للانقسام بين كييف وشركائها.
تسليح أوكرانيا وتايوان
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، يسعون إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان وأوكرانيا، وذلك في خطاب قدموه لقادة الحزبين وكبار المشرعين الخميس.
وطالب الزعماء في الخطاب – الذي حصلت "بوليتيكو" على نسخة منه - من قادة الكونغرس زيادة تمويل مبيعات الأسلحة ليس فقط لمساعدة أوكرانيا، ولكن أيضًا لتسليح تايوان، وذلك كجزء من حزمة إنفاق نهاية العام.
ووفقا للصحيفة، حث المشرعون الأربعة من الحزبين على "مستويات قوية" من التمويل الطارئ للتمويل العسكري الأجنبي لوزارة الخارجية لكل من كييف وتايبيه كجزء من تكملة مرتبطة بإجراءات الإنفاق في نهاية العام.
وأوضحت الصحيفة أن الخطاب تم توقيعه من قبل رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب مينينديز، والجمهوري جيم ريش، وكذلك رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الديمقراطي غريغوري ميكس، وعضو الحزب الجمهوري مايكل ماكول.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن حصل المدافعون عن تسليح تايوان بقيادة مينينديز، على تفويض بمبلغ 10 مليارات دولار كمساعدة عسكرية على مدى 5 سنوات للجزيرة المطلة على المحيط الهادئ، وذلك كجزء من تشريع قانون "سياسة الدفاع" المقرر تمريره بالكونغرس في وقت لاحق.
وقالت الصحيفة، إنه في حين أن الكثير من المساعدة الأمريكية لأوكرانيا جاءت من إخراج الأسلحة الموجودة من المخزونات العسكرية، فقد جادل المشرعون الأربعة بأن التمويل العسكري الأجنبي هو أفضل آلية طويلة الأجل في كلا السيناريوهين.
وفيما يتعلق بتايوان، وصفت اللجنة الرباعية من الحزبين المساعدة التي تقودها وزارة الخارجية بأنها "خيار مسؤول إستراتيجيًا وماليًا".
وكتب المشرعون: "المقترحات البديلة، مثل تلك التي تستند إلى سلطات المساعدة الأمنية قصيرة المدى التي تنفذها وزارة الدفاع، يجب ألا تكون خيارنا الوحيد".
وأضافوا: "التهديد الذي تواجهه تايوان عاجل وكبير بشكل غير مسبوق. لمواجهة هذا التهديد، يجب أن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، لكن يجب علينا أيضًا استخدامها بالطريقة الصحيحة".
وطالب المشرعون، وفقا لـ"بوليتيكو"، من القادة تخصيص 500 مليون دولار على الأقل لبرنامج منح التمويل العسكري الأجنبي لتايوان، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى لتجديد الأسلحة والمعدات التي يمكن شحنها إلى الجزيرة.
وأوضحت "بوليتيكو" أنه سيتم ذلك عن طريق "سلطة السحب الرئاسي"، والتي بموجبها يمكن للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونغرس للتعامل في حالات الطوارئ.
كما يسعى المشرعون أيضًا إلى تخصيص 500 مليون دولار للتمويل العسكري الأجنبي لمواصلة تسليح أوكرانيا و250 مليون دولار أخرى للحلفاء الذين يساعدون كييف بالمثل ضد الغزو الروسي.