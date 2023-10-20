عباس يؤكد لسوناك رفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس
عبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الجمعة، عن رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوكالة إن عباس شدد خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بريطانيا على ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة وتجنب حماس وإسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين في صراعهما.
وأكد عباس أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.
من جهته، قال مكتب سوناك في بيان عقب الاجتماع: "أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه العميقة لفقد أرواح المدنيين في غزة... واتفق القائدان على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لحماية المدنيين".
وأضاف البيان أنهما "أدانا إرهاب حماس وشددا على أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأكد رئيس الوزراء التزامه بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".