خص فرع اليمن.. تحذير أمريكي من شن "القاعدة" هجمات ضد شخصيات وحشود

حذر "المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب"، الجمعة، من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم "القاعدة" الدولي، تستهدف شخصيات بارزة أو فعاليات حاشدة

وقال المركز في مذكرة رفعها إلى جهات إنفاذ القانون، إن الدعوات التي أطلقها التنظيم في الآونة الأخيرة لشن هجمات على الولايات المتحدة، تسلط الضوء على الخطر المستمر الذي يُشكله التنظيم على البلاد.

وأكد المركز أن التنظيم الدولي وفرعه في اليمن المعروف باسم "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" يسعيان على الأرجح، لتشجيع مهاجمين محتملين على تنفيذ هجمات.

ورجح المركز أن يعمد التنظيم وفرعه إلى ذلك عبر استغلال منشوراتهما الإعلامية والصراعات العالمية، لا سيما في المناطق التي تحظى بدعم أو مشاركة عسكرية أمريكية، وفق المذكرة.

وحثّت المذكرة المسؤولين الحكوميين على تجنب نشر أي معلومات تتعلق بإجراءات المراقبة الأمنية وعدم نشر أو مشاركة تفاصيل حول خططهم للسفر أو مواعيده أو الأماكن (التي سيزورونها) وعدم وضع البطاقات التعريفية وغيرها من وسائل إثبات الهوية عند التواجد خارج أوقات العمل".

وحذرت المذكرة أيضاً من تهديدات محتملة للأهداف التي تجذب حشوداً كبيرة، بما في ذلك الأحداث الرياضية والموسيقية، وحثت على وجود أجهزة إنفاذ القانون في تلك الفعاليات إلى جانب تنظيم جلسات إحاطة قبل الحدث حول التدابير الأمنية.

وتُصنّف الولايات المتحدة تنظيم القاعدة "منظمة إرهابية أجنبية".

وكانت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي نفذها تنظيم "القاعدة" في نيويورك وواشنطن قد أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أواخر العام الماضي، والذي قيّم مختلف أنواع الأخطار التي تواجه الولايات المتحدة، أن تنظيم "القاعدة" ملتزم بمهاجمة البلاد وأنه "جدد جهوده للتواصل" مع الجماهير الغربية.