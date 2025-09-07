سارة نتنياهو تعلن انتصارها قضائيا على ناشطة "تراقب تحركاتها"

أعلنت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتصارها على ناشطة كانت تضايقها وتراقب تحركاتها.

جاء ذلك بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف المقدم لإلغاء أمر التقييد الصادر بحق ناشطة الاحتجاج نافا روسيليو.

وأكدت سارة نتنياهو أنها ستسعى لاستصدار أمر تقييدي جديد ضد روسيليو، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد.

وأضافت أن "القرار يمثل انتصارًا واضحًا لا لبس فيه، إذ تبنت المحكمة العليا حكم محكمة الصلح الذي أقرّ بأن نافا روسيليو تحرشت بي" وفق تعبيرها.

وأضافت: "الحكم يوضح أن السبب الوحيد لعدم إبعاد روسيليو عن السيدة سارة نتنياهو الآن هو سبب فني، يتمثل في انتهاء صلاحية الأمر، وسيتم تقديم طلب جديد للإبعاد خلال الأيام المقبلة. الرسالة واضحة: لن يستمر الاضطهاد المهووس ضدي دون رد عادل من سلطات إنفاذ القانون".

وكانت محكمة الصلح في القدس قد أصدرت، في أبريل/نيسان الماضي، أمرًا تقييديًا بحق روسيليو، يمنعها من متابعة سارة نتنياهو أو تتبعها.

وخلال الإجراءات، التي مثلها فيها المحامي أورييل هور نزري، زُعم أن روسيليو نشرت أكثر من 300 موقع يتعلق بسارة نتنياهو.

وكانت زوجة رئيس الوزراء تقدمت عبر محاميها بطلب للمحكمة، تزعم فيه أن روسيليو وصحفيًا آخر يدعى أوري مسغاف يشنان حملة مضايقة وتهديدًا ضدها.

وتشمل هذه الادعاءات، وفق القناة 12 العبرية، نشر مواقعها الدقيقة، ومراقبة منزلها، وتوزيع معلومات حساسة تهدد سلامتها وسلامة عائلتها.