مقتل شخصين في انفجار بإقليم أمهرة الإثيوبي

قُتل شخصان على الأقل في انفجار بعاصمة إقليم أمهرة الإثيوبي، الذي يشهد منذ أيام احتجاجات على دمج قوات الأمن المحلية في الشرطة الاتحادية والجيش.

وقال أفراد من الجيش المحلي التابع لأمهرة والميليشيات المتحالفة معه، إنهم يعارضون أمر الحكومة بحل القوات المحلية وضمها لجيش البلاد أو الشرطة الاتحادية، وهو القرار الذي أدى لاحتجاجات منذ أيام في عدد من البلدات والمدن بأنحاء الإقليم.

وقال شرطي إن الانفجار الذي وقع، أمس الاثنين، أدى لمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في مدينة بحر دار.

ولم يتضح سبب الانفجار أو ما إن كان له صلة بالاحتجاجات.

وقال القائم بأعمال المدير الطبي لمستشفى بالمدينة إن ثلاثة رجال كانوا يشاهدون مباراة لكرة القدم في إحدى الحانات قُتلوا وإن 15 آخرين أصيبوا في الحادث.

وأغلقت البنوك والمدارس والمكاتب الحكومية في مدينة أخرى بإقليم أمهرة، هي ديبري بيرهان، اليوم الثلاثاء، بعد احتجاجات على مدى أيام اعتراضا على قرار الحكومة.