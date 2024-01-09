محكمة عسكرية في النيجر تمنح نجل بازوم إفراجاً مؤقتاً

أصدرت المحكمة العسكرية في النيجر، الإثنين، قراراً يقضي بإطلاق سراح سالم بازوم، نجل الرئيس المعزول محمد بازوم.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن سالم بازوم استفاد من إفراج مؤقت من الإقامة الجبرية من قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في 8 يناير 2024.

وكان سالم محتجزاً في المقر الرئاسي مع والديه منذ الإطاحة بوالده خلال انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2023 وتم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه بعد انقلاب 26 يوليو/ تموز.

ووجهت المحكمة إلى سالم تهمة "التآمر لتقويض سلطة الدولة أو أمنها".

ويعد إطلاق سراح بازوم أحد شروط قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتخفيف العقوبات الثقيلة التي فرضتها منذ الانقلاب في النيجر.