عراقجي: مفاوضات القاهرة الأخيرة كانت "جدية وليست سهلة"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الأخيرة في القاهرة كانت جدية للغاية وليست مفاوضات سهلة، بحسب تعبيره.

وقال عراقجي فيما نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية: "المفاوضات في القاهرة كانت جدية للغاية، فالمفاوضات التي تُجرى بعد الحرب ليست سهلة، إذ تمرّ صور القتلى أمام أعين الإنسان في كل لحظة، وبالتالي ليست مفاوضات تُثير الضحك أو مجالاً للابتسام".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، غير أن ذلك يتوقف على قرار أوروبا النهائي".

جاء ذلك بعد أن وقع عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية.