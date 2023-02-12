روسيا تكثف هجماتها في دونيتسك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يوم السبت إن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وذلك مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا.

وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوما يوميا في دونيتسك وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحاول موسكو احتلالها بالكامل.