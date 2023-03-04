صحيفة: أعضاء بالكونغرس طالبوا بايدن التدخل لوقف خطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء

كشفت صحيفة عبرية، أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي طالبوا الرئيس جو بايدن بالتدخل لوقف خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، مؤكدين على ضرورة فعل كل ما يلزم من أجل ذلك.

وأكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم السبت، أن "الضغوط تتزايد على بايدن بهذا الشأن، حيث دعا كبار أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الرئيس بايدن لمنع حكومة نتنياهو اليمينية من تمرير الخطة القضائية".

وقالت إنها "حصلت على مسودة رسالة يطالب فيها أعضاء الكونغرس بايدن باستخدام كل أداة دبلوماسية ممكنة لوقف الخطة القضائية، خاصة وأنها تشعل صراعاً كبيراً في منطقة مضطربة بالفعل".

وفي الرسالة "يحذر أعضاء لجنة الحزب الديمقراطي في الكونغرس من أن خطة ائتلاف نتنياهو ستسمح لأعضاء اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية للترويج لسياسة الضم لأجزاء من الضفة الغربية"، وفق الصحيفة.