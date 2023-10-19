إصابة 60 شرطيًّا خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أن "65 شرطيًّا أصيبوا بجروح"، فيما جرى "توقيف 174 شخصًا، 65 منهم يخضعون لتحقيق جنائي" إثر هذا التجمع.

وأصيب أيضًا أشخاص "غير متورطين" في ما حصل، وآخرون ممن "قاوموا" قوات الأمن، بحسب الشرطة التي لم تقدم أرقامًا دقيقة.

وقد بدأ التجمع في المساء في حي نويكولن الشعبي الذي يضم جالية عربية كبيرة.

وبعد أن طلبت الشرطة من المشاركين "التفرق"، وُضعت حاويات قمامة وعوائق على الطريق، ورُشق عناصر الشرطة بالحجارة والمفرقعات، بحسب السلطات.

ورد رجال الشرطة باستخدام خراطيم المياه.