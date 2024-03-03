كندا وإيطاليا تلغيان حدثا في تورنتو لأسباب أمنية

ألغى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، السبت، زيارة مشتركة لمعرض الفنون في أونتاريو في تورونتو لأسباب أمنية، وفقا لمتحدثة كندية.

وتجمعت مجموعتان من المحتجين، واحدة ضد حكومة ترودو والأخرى من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، خارج المعرض.

وكان هناك أيضا العديد من رجال الشرطة.

وأكدت جينا غسابه، المتحدثة باسم مكتب ترودو، إلغاء الحدث لأسباب أمنية، لكنها أحالت الأسئلة إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية، التي لم تدلِ بتعليق فوري.

وتزور ميلوني كندا في إطار دور إيطاليا كرئيسة لمجموعة السبع لعام 2024 بعد زيارة لواشنطن يوم الجمعة.

وذكر بيان، في وقت سابق اليوم، أن كندا وإيطاليا اتفقتا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة والتحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.