بعد دخول نتنياهو إلى المستشفى.. من يمكنه تولي المنصب في حال عجزه؟
أثار دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشفى، بعد أن أغمي عليه في منزله في قيصريا بالقدس، أمس السبت، التساؤل حول الإجراء المحتمل في حال عدم قدرته على العمل كرئيس للوزراء.
ومن حيث المبدأ، يوجد في إسرائيل لقب "القائم بأعمال رئيس الوزراء"، وهو على عكس "نائب رئيس الوزراء"، الذي يحظى بأهمية قانونية. والذي يحمل هذا اللقب يفترض أن يشغل مكان رئيس الوزراء في حالة المرض أو الغياب عن البلاد أو الوفاة.
ومع ذلك، وفقًا لقانون الحجر الصحي الذي أقرته الكنيست في مارس/ آذار الماضي، يمكن لرئيس الوزراء فقط الإعلان عن مغادرته للحجر الصحي لأسباب طبية، وإذا لم يتمكن من ذلك، فإن التصويت مطلوب في الحكومة والكنيست، الأمر الذي يتطلب أغلبية 3/4 وزراء من الحكومة و 2/3 أعضاء في لجنة الكنيست.
ونتنياهو في الوقت الحالي، لم يعين نائبا له في السنوات الأخيرة، وبالتالي في حال منعه من أداء واجباته لأسباب صحية، لا يوجد تفسير قانوني لذلك. ومع ذلك، لا يتوقع أن يخضع لاختبارات تتطلب إعلان الحجر الصحي، بحسب موقع "واللا" العبري.
ووفقًا للنظام الأساسي للحكومة، فإنه في حالة عدم قدرة رئيس الوزراء على أداء منصبه مؤقتًا، ولم يكن أي من الوزراء يحمل لقب "القائم بأعمال رئيس الوزراء"، يجب على الحكومة أن تجتمع كما هو مقرر وتختار وزيرًا بالوكالة من بين وزراء.
ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء لديه خيار الإعلان مقدمًا عن عزل مؤقت لفترة محدودة وإبلاغ الحكومة عن نائب مؤقت من اختياره. وهذا ما فعله في كانون الثاني/ يناير الماضي عندما أجرى فحوصا طبية، وأعلن أنه في وعكة صحية، وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، الوزير السابق أرييه درعي.
وتم إدخال بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، الليلة الماضية السبت، في قسم أمراض القلب بمستشفى شيبا. ومن المتوقع أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية اليوم الأحد، بعد ساعات قليلة من نقله إلى غرفة الطوارئ، وأوصى الأطباء ببقائه في المستشفى.
ونشر نتنياهو الليلة الماضية مقطع فيديو من مستشفى شيبا الواقع في رمات غان، أوضح فيه تسلسل الأحداث التي قادته إلى غرفة الطوارئ خلال يوم السبت، وقال إنه في حالة جيدة للغاية، عندما كان وأعلن أن التقييم الأولي أشار إلى أنه كان "مصابا بالاجتفاف".
وقال نتنياهو "بالأمس قضيت وقتا مع زوجتي في بحيرة طبريا، تحت الشمس، بدون قبعة ولا ماء، ليست فكرة جيدة. لذا أود بدايةً أن أشكركم جميعًا على اهتمامكم، وكذلك أشكر الفرق الممتازة هنا في شيبا لمعاينتي طبيا".
وأضاف "الحمد لله، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، لكن لدي طلب واحد منك، نحن نمر بموجة حارة في البلاد، لذلك أطلب منكم، ألا تكونوا تحت الشمس، وأن تشربوا المزيد من الماء. وأتمنى لكم أسبوعا سعيدا".
المصدر: موقع "واللا" العبري