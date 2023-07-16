بعد دخول نتنياهو إلى المستشفى.. من يمكنه تولي المنصب في حال عجزه؟

ومع ذلك، وفقًا لقانون الحجر الصحي الذي أقرته الكنيست في مارس/ آذار الماضي، يمكن لرئيس الوزراء فقط الإعلان عن مغادرته للحجر الصحي لأسباب طبية، وإذا لم يتمكن من ذلك، فإن التصويت مطلوب في الحكومة والكنيست، الأمر الذي يتطلب أغلبية 3/4 وزراء من الحكومة و 2/3 أعضاء في لجنة الكنيست.

ونتنياهو في الوقت الحالي، لم يعين نائبا له في السنوات الأخيرة، وبالتالي في حال منعه من أداء واجباته لأسباب صحية، لا يوجد تفسير قانوني لذلك. ومع ذلك، لا يتوقع أن يخضع لاختبارات تتطلب إعلان الحجر الصحي، بحسب موقع "واللا" العبري.

ووفقًا للنظام الأساسي للحكومة، فإنه في حالة عدم قدرة رئيس الوزراء على أداء منصبه مؤقتًا، ولم يكن أي من الوزراء يحمل لقب "القائم بأعمال رئيس الوزراء"، يجب على الحكومة أن تجتمع كما هو مقرر وتختار وزيرًا بالوكالة من بين وزراء.

ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء لديه خيار الإعلان مقدمًا عن عزل مؤقت لفترة محدودة وإبلاغ الحكومة عن نائب مؤقت من اختياره. وهذا ما فعله في كانون الثاني/ يناير الماضي عندما أجرى فحوصا طبية، وأعلن أنه في وعكة صحية، وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، الوزير السابق أرييه درعي.