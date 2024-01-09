القبض على شخص صدم بسيارته بوابة البيت الأبيض

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن سيارة اصطدمت بالبوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض في واشنطن قبل السادسة من مساء أمس الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال أنتوني جولييلمي مدير الاتصالات بالجهاز إن السلطات احتجزت السائق، ‭.‬إنه يخضع للتحقيق بخصوص "سبب وطريقة" ارتكابه الحادث.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على الحادث.

واتُهم رجل من ولاية ديلاوير الشهر الماضي بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد أن اصطدمت سيارته بطريق الخطأ بموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن.