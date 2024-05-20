الشرطة الأسترالية توقف 554 متهما بجرائم عنف

أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعداداً بالسكان، الإثنين، أنها أوقفت 554 شخصاً بتهمة الضلوع في أعمال عنف أسري، إثر عملية استمرت 4 أيام، فيما تواجه البلاد سلسلة هجمات تستهدف النساء.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها أوقفت بعضاً من "أسوأ مرتكبي جرائم العنف الأسري" في الولاية، بينهم رجل قيل إنه داس على امرأة ما تسبب لها بكسور في الضلوع وإصابات في الوجه والكلى.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن التوقيفات تأتي في وقت سجلت فيه أستراليا مقتل 28 امرأة في حوادث عنف أسري منذ مطلع العام الحالي، أي بمعدل وفاة واحدة كل أربعة أيام، وكانت أربع عشرة امرأة قضت في حوادث مماثلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسلطت سلسلة هجمات ضد النساء، بينها طعن 5 نساء في مركز تجاري في حي بوندي بضواحي سيدني، الضوء على مشكلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز هذه القضية بأنها "أزمة وطنية"، وأعلن عن إجراءات للحد من انتشار المواد الإباحية الملفقة بواسطة تقنية التزييف العميق، وزيادة الأموال المخصصة لمساعدة النساء اللواتي يهربن من منازلهنّ بسبب تعرّضهنّ لإساءات من شركاء حياتهنّ.

وأظهرت بيانات حكومية أسترالية أن جرائم قتل شريك الحياة انخفضت تدريجياً في العقود الثلاثة الماضية.

ولا يزال معدل انتشار العنف الأسري في أستراليا أقل من ذلك المسجّل في عموم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأقل من المعدل في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب بيانات صادرة عام 2023.