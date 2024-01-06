كوريا الجنوبية تستبعد رحيل القوات الأمريكية حتى لو فاز ترامب

قال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية كيم يونج هو، في مقابلة تلفزيونية، إنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي المقابلة التي بثتها قناة كيه.بي.إس، اليوم السبت، قال الوزير إن هذا يرجع إلى أن الكونجرس الأمريكي قد قرر الأمر بالفعل في مشروع قانون الدفاع الذي أقره في الآونة الأخيرة.

وقال كيم: "أحد المخاوف التي تساور الكثير من الناس هو مسألة أي انسحاب للقوات الأمريكية من كوريا" إذا أعيد انتخاب ترامب.

لكن كيم ذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني الصادر في ديسمبر كانون الأول ينص على أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى موافقة الكونجرس لتقليص عدد قواتها البالغ 28500 جندي في كوريا الجنوبية.