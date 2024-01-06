كوريا الجنوبية تستبعد رحيل القوات الأمريكية حتى لو فاز ترامب
قال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية كيم يونج هو، في مقابلة تلفزيونية، إنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي المقابلة التي بثتها قناة كيه.بي.إس، اليوم السبت، قال الوزير إن هذا يرجع إلى أن الكونجرس الأمريكي قد قرر الأمر بالفعل في مشروع قانون الدفاع الذي أقره في الآونة الأخيرة.
وقال كيم: "أحد المخاوف التي تساور الكثير من الناس هو مسألة أي انسحاب للقوات الأمريكية من كوريا" إذا أعيد انتخاب ترامب.
لكن كيم ذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني الصادر في ديسمبر كانون الأول ينص على أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى موافقة الكونجرس لتقليص عدد قواتها البالغ 28500 جندي في كوريا الجنوبية.
وأضاف أن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيساعد في التغلب على أي تغييرات سياسية في الولايات المتحدة.
جاءت هذه التصريحات ردا من كيم على سؤال بشأن تقرير لصحيفة بوليتيكو أفاد بأن ترامب يدرس السماح لكوريا الشمالية الاحتفاظ بأسلحتها النووية وتقديم حوافز مالية لوقف صنع قنابل جديدة، وهو ما نفاه ترامب ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".
وقال كيم ردا على سؤال عن آراء بعض الخبراء الأمريكيين: "الاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية يعني أنه لن يكون أمام كوريا الجنوبية خيار سوى تطوير أسلحة نووية واليابان (أيضا)".
ويرى هؤلاء المحللون أنه ينبغي الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية والدعوة إلى محادثات نزع السلاح.
وقال كيم إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية.
ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت بين عامي 1950 و1953، وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.