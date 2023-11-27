كيف سيؤثر وصول خافيير مايلي للسلطة على علاقة الأرجنتين مع الصين؟‎

أصبحت العلاقة الوثيقة للأرجنتين مع الصين بمثابة شريان حياة للاقتصاد المضطرب في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ولكن وصول خافيير مايلي إلى السلطة يضع هذه العلاقات تحت السيطرة ويفتح فترة من عدم اليقين.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فقد أكد الرئيس التحرري المنتخب أنه سيقطع العلاقات مع "الدول الشيوعية" ورفض حاجة بلاده إلى الانضمام إلى مجموعة البريكس.

لكن يبقى السؤال: ما المجال الحقيقي للمناورة الذي لديه لتجسيد تلك القرارات؟.

وقالت الوكالة، إنه خلال الحملة الانتخابية، حذر مايلي من أنه إذا أصبح رئيسًا، فلن يتعامل مع الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للأرجنتين، أو يشجع أي نوع من التعامل مع الشيوعيين.

وبعد انتخاب مايلي، هنأه الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة، سلط فيها الضوء على "الدعم" و"الاحترام المتبادل" بين بلديهما. بينما شكره مايلي على الرسالة، وأرسلت إلى شي "أخلص أمنياته من أجل رفاهية شعب الصين" ودعاه إلى حفل تنصيبه.