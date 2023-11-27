كيف سيؤثر وصول خافيير مايلي للسلطة على علاقة الأرجنتين مع الصين؟
أصبحت العلاقة الوثيقة للأرجنتين مع الصين بمثابة شريان حياة للاقتصاد المضطرب في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ولكن وصول خافيير مايلي إلى السلطة يضع هذه العلاقات تحت السيطرة ويفتح فترة من عدم اليقين.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فقد أكد الرئيس التحرري المنتخب أنه سيقطع العلاقات مع "الدول الشيوعية" ورفض حاجة بلاده إلى الانضمام إلى مجموعة البريكس.
لكن يبقى السؤال: ما المجال الحقيقي للمناورة الذي لديه لتجسيد تلك القرارات؟.
وقالت الوكالة، إنه خلال الحملة الانتخابية، حذر مايلي من أنه إذا أصبح رئيسًا، فلن يتعامل مع الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للأرجنتين، أو يشجع أي نوع من التعامل مع الشيوعيين.
وبعد انتخاب مايلي، هنأه الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة، سلط فيها الضوء على "الدعم" و"الاحترام المتبادل" بين بلديهما. بينما شكره مايلي على الرسالة، وأرسلت إلى شي "أخلص أمنياته من أجل رفاهية شعب الصين" ودعاه إلى حفل تنصيبه.
وصرح غابرييل بوريتشيلي، منسق المنظمة الدولية للدراسات الأرجنتينية: "أن المسافة بين ما قاله ميلي في الحملة الانتخابية وما بدأ يفعله الآن كرئيس منتخب كبيرة للغاية بحيث تجعل من الصعب التفكير في ما ستكون عليه سياسته الخارجية".
وهذا الأمر يُذكر بسيناريو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، "الذي هدد بالانفصال عن الصين، لكن التعقل هو السائد، والذي كان رد فعل الصين فيه هو نفسه في الحالتين، "الصبر وعدم الرد على الاستفزازات".
وأضاف: "أن المستوى الرفيع للعلاقات الصينية الأرجنتينية سوف يتراجع، لكنني أشك في أنه سيكون هناك انقطاع.. إن إثارة المشاكل مع الصينيين ليست فكرة جيدة على الإطلاق".
وأضافت الوكالة أن انقطاع العلاقات السياسية والبراغماتية الاقتصادية هو السيناريو الأكثر توقعًا بالنسبة للخبراء، نظرًا للالتزامات العديدة التي قطعتها دولة الأرجنتين مع الصين وشركاتها، بدءًا من القروض إلى أعمال البنية التحتية الرئيسية وحتى اتفاقية "المبادلة".
ولفتت إلى نقطة أخرى من الانقسام وعدم اليقين؛ وهي انضمام الأرجنتين إلى مجموعة البريكس.
وأعرب السياسي التشيلي، خورخي هاينه، الذي شغل منصب وزير دولة وكان سفيرا لتشيلي لدى الصين عن اقتناعه بأن "ميلي سوف يستسلم لإغراء رفض الدعوة".