مخاوف من دخول الدعم الغربي لأوكرانيا "مرحلة الكساد"
بعد مرور عامين على الصراع في أوكرانيا، لا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة الغرب على الحفاظ على الدعم، لا سيما فيما يتعلق بتسليم الأسلحة.
في هذا الإطار يؤكد مركز الدراسات السياسية الأوروبية قدرة أوروبا المالية، وتمكنها من الاضطلاع بدور أكثر أهمية في دعم أوكرانيا.
جاء ذلك في حديث لرئيس المركز "كاريل لانو" خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أقرَّ فيه بأن المساعدة المقدمة لأوكرانيا هي في الأساس قرار سياسي.
واعترف لانو، الذي أمضى عقدين من الزمن في قيادة المركز البحثي الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، بالتحدي المتمثل في تقييم مساهمة أوروبا بسبب غياب الأرقام الرسمية، حيث تقوم كل دولة أوروبية بتقييم مساعداتها على أساس معايير مختلفة.
ومع ذلك، فقد سلط الضوء على تقديرات معهد كيل الألماني، ما يشير إلى أن المساعدات العسكرية والمالية من أوروبا تتجاوز، الآن، المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، وهو تراجع عما كانت عليه قبل عام.
وتطرق "لانو" إلى العقبات الرئيسة التي تمنع الأوروبيين من الحلول بالكامل محل الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا، حيث يظل الدفاع من اختصاص الدول الأعضاء منفردة، الأمر الذي يحد من سلطة المفوضية الأوروبية.
كما أعرب "لانو" عن تفاؤله بشأن حدوث انفراجة محتملة إذا تمت الموافقة على حزمة المساعدات المقترحة بقيمة 50 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
كما تناول "لانو" جهود المفوضية لتعزيز أدوات الدعم العسكري، مثل: مرفق السلام الأوروبي، وخطة الذخائر، والآلية المشتركة لشراء الأسلحة.
ورأى "لانو" أن أوروبا لديها الموارد المالية اللازمة للمساهمة بشكل أكبر، مستشهدًا بحالات سابقة من التعبئة المالية من أجل البطالة المرتبطة بكورونا والتحولات الرقمية والبيئية.
وفي معالجة المخاوف بشأن الصناعات الدفاعية الوطنية، لا سيما في دول، مثل: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسويد، والنرويج، رفض لانو فكرة "الاختباء وراء السيادة الوطنية"، منتقدًا حالات مثل مشروع الدفاع الصاروخي الأوروبي، بقيادة ألمانيا، الذي افتقر إلى مشاركة بعض البلدان بسبب المخاوف بشأن الاستحواذ على أنظمة مماثلة.
واقترح "لانو" حلولاً محتملة، معترفًا بتعقيد التغييرات في المعاهدة، ولكنه اقترح تعديلات تدريجية، بالمقارنة مع إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، في العام 2012، خلال أزمة منطقة اليورو، وسلط الضوء على حاجة الأوروبيين إلى إدراك الافتقار إلى قابلية التشغيل البيني في صناعاتهم الدفاعية.
كما اقترح فتح المشتريات العامة الدفاعية للمنافسة الأوروبية، بهدف تنسيق المعايير، ما يشير إلى بداية مبادرة الدفاع الأوروبية.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية