مخاوف من دخول الدعم الغربي لأوكرانيا "مرحلة الكساد"

بعد مرور عامين على الصراع في أوكرانيا، لا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة الغرب على الحفاظ على الدعم، لا سيما فيما يتعلق بتسليم الأسلحة.

في هذا الإطار يؤكد مركز الدراسات السياسية الأوروبية قدرة أوروبا المالية، وتمكنها من الاضطلاع بدور أكثر أهمية في دعم أوكرانيا.

جاء ذلك في حديث لرئيس المركز "كاريل لانو" خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أقرَّ فيه بأن المساعدة المقدمة لأوكرانيا هي في الأساس قرار سياسي.

واعترف لانو، الذي أمضى عقدين من الزمن في قيادة المركز البحثي الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، بالتحدي المتمثل في تقييم مساهمة أوروبا بسبب غياب الأرقام الرسمية، حيث تقوم كل دولة أوروبية بتقييم مساعداتها على أساس معايير مختلفة.

ومع ذلك، فقد سلط الضوء على تقديرات معهد كيل الألماني، ما يشير إلى أن المساعدات العسكرية والمالية من أوروبا تتجاوز، الآن، المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، وهو تراجع عما كانت عليه قبل عام.