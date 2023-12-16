فنلندا تعتزم فتح 15 قاعدة عسكرية أمام الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الجمعة، اعتزامها توقيع اتفاق الاثنين يمنح الولايات المتحدة حقّ استخدام 15 قاعدة عسكرية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان "سيوقع وزير الدفاع (أنتي) هاكانن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفاق تعاون دفاعي ثنائي في واشنطن العاصمة الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر".

يتيح هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، للولايات المتحدة الوصول إلى 15 قاعدة عسكرية في فنلندا واستخدامها. وبعد التوقيع، سيتم تقديم النص إلى البرلمان الفنلندي.

وأكدت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن في بيان منفصل أن "اتفاق التعاون سيعزز الدفاع الفنلندي لأنه يسمح بوجود وتدريب قوات أميركية"، فضلا عن تخزين ووضع "معدات دفاع على الأراضي الفنلندية".

وأضافت أن الاتفاق "سيعزز أيضا نظام الردع والدفاع التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)" الذي انضمت إليه فنلندا في نيسان/أبريل. وستزور فالتونين أيضا الولايات المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر للقاء نظيرها الأميركي.