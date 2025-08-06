في ظل "عدائية ترامب".. تشاؤم روسي إزاء "تحسين العلاقات" مع أمريكا

كشف مسؤول في الرئاسة الروسية، عن توقعات متشائمة إزاء جهود تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الرسمية، إن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "سيستغرق وقتاً"، على حد تعبيره.

وأضاف بيسكوف: "هناك بالطبع جمود في هذه العملية. الأمر يتطلب وقتاً لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي".

وأشار المسؤول الروسي، خلال المقابلة، إلى عدم اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تدهوراً ملحوظاً بسبب ما يراه الرئيس الأمريكي إصراراً من بوتين على عدم التعاون لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأطلق ترامب، خلال الأيام الماضية، تهديدات بفرض عقوبات ورسوم جمركية عالية على روسيا إذا لم تستجب لدعواته بوقف الحرب.

ومنح ترامب مهلة تنتهي قريباً، في الوقت الذي يرسل فيه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو لمقابلة المسؤولين الروس أملاً بالتوصل إلى حل.