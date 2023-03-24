الائتلاف الإسرائيلي الحاكم "ينقلب" على وزير الدفاع

تعيش الحكومة الإسرائيلية أزمة، بعد أنباء عن خلافات بين الائتلاف الحاكم ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية خطة الإصلاح القضائي، ما أدى إلى استدعاء الوزير، مساء الخميس، لمكتب بنيامين نتنياهو.

وأعلن غالانت، مساء الخميس، أنه سيصدر بيانا يطالب نتنياهو بوقف التشريع الخاص بطريقة انتخاب لجنة تعيين القضاة، ما دفع رئيس الوزراء لاستدعائه إلى مكتبه.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غالانت كان قد أخبر مقربين منه أنه سيطلب من نتنياهو إصدار بيان يعلن فيه وقف التشريع، وأن الاثنين أجريا محادثات "صعبة"، انتهت برفض نتنياهو إصدار بيان من هذا النوع.