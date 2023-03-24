الائتلاف الإسرائيلي الحاكم "ينقلب" على وزير الدفاع
تعيش الحكومة الإسرائيلية أزمة، بعد أنباء عن خلافات بين الائتلاف الحاكم ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية خطة الإصلاح القضائي، ما أدى إلى استدعاء الوزير، مساء الخميس، لمكتب بنيامين نتنياهو.
وأعلن غالانت، مساء الخميس، أنه سيصدر بيانا يطالب نتنياهو بوقف التشريع الخاص بطريقة انتخاب لجنة تعيين القضاة، ما دفع رئيس الوزراء لاستدعائه إلى مكتبه.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غالانت كان قد أخبر مقربين منه أنه سيطلب من نتنياهو إصدار بيان يعلن فيه وقف التشريع، وأن الاثنين أجريا محادثات "صعبة"، انتهت برفض نتنياهو إصدار بيان من هذا النوع.
صورة ظلامية
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الوزير الإسرائيلي عرض على نتنياهو صورة ظلامية بالجيش في ضوء خطة الإصلاح القضائي، وتداعيات رفضه تجميدها.
ونبهت الصحيفة إلى أن عشرات من نشطاء "الليكود" مارسوا ضغوطا على غالانت لكي يمتنع عن إصدار البيان اليوم الخميس.
وتابعت أن نتنياهو بدوره تلقى في الأيام الأخيرة رسائل حادة للغاية من الجيش، وصلت إلى التحذير من احتمال تفككه، وقالت إن غالانت يدعم هذا التوجه، وكان قد أرسل هو الآخر رسائل مماثلة لنتنياهو.
وبالأمس، عقد نتنياهو اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي (برتبة فريق)، الذي حذره من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ومنذ ذلك الحين، لم يكف وزير الدفاع عن التواصل مع وزراء ونواب من "الليكود" لمطالبتهم بوقف التشريع.
وقالت الصحيفة إن غالانت عمل من وراء الكواليس من أجل حشد نواب يدعمون موقفه الرافض للقانون الخاص بإصلاح القضاء، وفي المقابل يعمل وزير القضاء ياريف ليفين في الاتجاه المعاكس.
وواجه وزير الدفاع هجوما حادا من نواب بـ "الليكود"، ونقلت الصحيفة عن بعضهم أن نتنياهو "يعلم أنه لو أوقف القانون فإن الحديث يجري عن مخاطرة كبرى تهدد سلامة الائتلاف".
انقلاب على غالانت
وانضم حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الهجوم على غالانت، وأصدر بيانا جاء فيه أن غالانت "أخرج نفسه من معسكر اليمين".
وورد في هذا البيان: "وزير الدفاع الذي وصل إلى منصبه بأصوات ناخبي اليمين، يتبع سياسات أخرى، وهو المسؤول عن عدم الرد على غزة، وعن سياسات الاحتواء إزاء الإرهاب، والاعتقالات الإدارية بحق نشطاء اليمين (الإسرائيلي)، واليوم يبدو أنه يقف إلى جانب من يريدون وقف أعمال الحكومة".
وأضاف البيان الحاد: "إن ناخبي اليمين انتخبوا حكومة يمينية من أجل تنفيذ سياسات يمينية، ويتعين مواصلة الإصلاحات القضائية".
بدوره، أرسل النائب أوفير كاتس، رئيس الكتلة البرلمانية لـ "الليكود"، رسالة إلى نواب الحزب، حملت تهديدا مبطنا تجاه الوزير، الذي اعتبر أنه لا يُنسق مع نتنياهو في هذه المرحلة، بل يعمل بشكل منفرد.
وأشارت الرسالة إلى أن قرار الكتلة بشأن الإصلاح القضائي هو قرارا مُلزِم لكل أعضاء الحزب (غالانت ينتمي للحزب)، مضيفة: "من يقرر التصويت على خلاف موقف الكتلة سيضرها ويمس بالانضباط الائتلافي".
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد ألمح هذا الأسبوع أمام قادة الائتلاف إلى إمكانية استقالة وزير الدفاع حال لم تحدث تسوية بشأن خطة الإصلاح القضائي، ولا سيما ما يتعلق بالبند الخاص باختيار لجنة تعيين القضاة.
وذكر نتنياهو أن وزير الدفاع أكد أمامه أن الوضع داخل الجيش إشكالي للغاية، وأن هناك مخاوف حقيقية من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.