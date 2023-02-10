فرنسا تحث على رد دولي أقوى على برنامج إيران الصاروخي
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، إن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أبلغت نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يجب أن يكون هناك "رد دولي" أقوى على التهديد الذي يشكله برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأكدت الوزارة أن كولونا وبلينكن ناقشا مجموعة من القضايا من بينها أوكرانيا وإيران خلال مباحثات عبر الهاتف أمس الخميس.
وقالت الوزارة: "أشارت الوزيرة إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتهديد المتزايد الذي تشكله ترسانتها المتوسعة من الصواريخ الباليستية، والحاجة إلى تعزيز الرد الدولي على هذا التهديد".
كما ناقش الوزيران ضرورة أن "تتعاون (إيران) بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي قالت الأسبوع الماضي إن طهران غير متسقة في الوفاء بالتزاماتها النووية.
وأكدت كولونا وبلينكن مجددا "دعمهما الكامل" لأوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل نحو عام، وناقشا الوضع بين أرمينيا وأذربيجان.