بوتين: العلاقات الروسية الصينية عند "مستوى تاريخي غير مسبوق"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قوه تشينغ اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله: "سنواصل معا هذا العمل بشكل أكبر".

من جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع مع باني ياثوتو نائب رئيس لاوس اليوم، إن الرئيس ثونجلون سيسوليث قد يزور روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف بوتين: "أطلب منكم نقل أحر التمنيات الطيبة والتحيات لرئيس لاوس. نأمل أن نراه في روسيا.. أعتقد في أكتوبر".

وقال بوتين أيضا إن للبلدين "آفاقا جيدة" لتعزيز العلاقات، بما في ذلك العلاقات العسكرية.