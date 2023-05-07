المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً بإخلاء قرية الخان الأحمر
رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الأحد، التماساً يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس شرقي القدس.
وأعربت المحكمة عن رفضها مطالبة الالتماس المقدمة من جمعية "ريغافيم" اليهودية اليمينية المتطرفة، بدفع الحكومة على هدم فوري لقرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.
وقالت المحكمة إن هدم الخان الأحمر سيتم وفقاً لقرار ورؤية الحكومة، بناء على "الاعتبارات الأمنية والسياسية".
وفي الـ5 من شهر أيلول/سبتمبر لعام 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً نهائياً بإخلاء وهدم الخان الأحمر بعد رفضها التماساً قدمه السكان العرب ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح، وحظائر زراعية وحيوانية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، حذّرت السلطات الإسرائيلية سابقاً من هدم الخان الأحمر، حيثُ قالت إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".