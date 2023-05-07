المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً بإخلاء قرية الخان الأحمر

وقالت المحكمة إن هدم الخان الأحمر سيتم وفقاً لقرار ورؤية الحكومة، بناء على "الاعتبارات الأمنية والسياسية".

وفي الـ5 من شهر أيلول/سبتمبر لعام 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً نهائياً بإخلاء وهدم الخان الأحمر بعد رفضها التماساً قدمه السكان العرب ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح، وحظائر زراعية وحيوانية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، حذّرت السلطات الإسرائيلية سابقاً من هدم الخان الأحمر، حيثُ قالت إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".