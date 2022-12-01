تقرير: العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والسياسيين "التحدي الأكبر" لرئيس الأركان الجديد

وأوضح التقرير العبري، أن "هاليفي يتعين عليه التعامل مع العديد من الملفات الحساسة مثل إيران ووكلائها بالمنطقة، والأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ويجب عليه التعامل مع المشاكل المعقدة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "هاليفي سيكون في مواجهة الضغوط المتزايدة من قبل السياسيين الذين من المقرر أن يتولى العديد منهم حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو المقبلة، خاصة أولئك الذي يعتقدون أنهم يستطيعون التدخل في كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع عناصره".

ووفق التقرير العبري، فإن هاليفي بصفته رئيسا للأركان سيحتاج للتعامل مع حقيقة أن عددا كبيرا من الجنود صوتوا في انتخابات الكنيست الأخيرة لصالح زعيمي "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.