ظهر متخفياً.. إطلالة وزير خارجية إيران في النجف تثير الجدل (فيديو)

أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة منسوبة لوزير خارجية إيران عباس عراقجي، في مدينة النجف العراقية، ردود فعل واسعة.

وانتشرت صور ومقاطع قال ناشطون إنها لوزير الخارجية الإيراني عراقجي، خلال مشاركته في ما تسمى "مسيرة الأربعين".

وظهر عراقجي، في المقاطع المتداولة، بإطلالة أثارت الجدل والاستغراب، حيث وضع وشاحاً باللون الأسود أخفى به رأسه ووجهه.

وظهر عراقجي في لقطات أخرى وقد وضع الوشاح على كتفيه، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن حقيقة ارتداء الوزير الإيراني لذلك الوشاح.

وفتح هذا الظهور غير المألوف لعراقجي، المعروف بإطلالاته الرسمية، باب التساؤلات عن سر وضعه الوشاح خلال جولته في النجف.

وانقسمت تأويلات المعلقين على مقطع الفيديو المنسوب لقائد الدبلوماسية الإيرانية، ما بين باحث عن تفسير وبين ساخر.

ووقّع عراقجي على السجل التذكاري خلال زيارته ما يسمى "مضيف الحرم الحسيني" أثناء زيارته إلى مدينة كربلاء العراقية.