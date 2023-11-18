مشياً ووسط الدمار.. المئات يغادرون "الشفاء" في غزة بعد تحذير إسرائيلي

وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أعلنت أن 120 جريحاً لا يزالون في المستشفى، بينهم الأطفال الخدج، بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أخلى المستشفى قسراً من جميع النازحين والمصابين القادرين على المشي ومعظم الطواقم الطبية.

وأشارت إلى أن نحو 450 مريضاً كانوا لا يزالون في المستشفى، بعد مرور أقل من ساعة على التحذير الإسرائيلي.

وأضافت أن المئات عبروا مشياً شارع الوحدة باتجاه طريق صلاح، ولمسافة تزيد على 25 كم.