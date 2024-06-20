معسكر ماكرون يكشف "القاعدة الذهبية" للانتخابات التشريعية

عرض رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، تفاصيل برنامج معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات التشريعية المرتقبة، وكشف عما وصفها بـ "القاعدة الذهبية" التي سيلتزم بها المعسكر، وهي تنطلق من عدم زيادة الضرائب.

وخلال ندوة صحفية في مقر حزب "النهضة"، عرض أتال برنامج "اليوم التالي" للانتخابات التشريعية، وأكد أنه "لا زيادة في الضرائب، مهما حدث"، وهي عبارة وصفها بـ "القاعدة الذهبية".

وردا على سؤال حول التوفير البالغ 20 مليار يورو الذي خططت له الحكومة، قبل حل البرلمان، لمعالجة العجز العام، قال أتال إنه "في حال الفوز، سيتم وضع موازنة جديدة هذا الصيف، مصحوبة بخطة لمكافحة الضرائب" مشددا على أنه "لا زيادة في الضرائب" في مسعى لاستمالة الناخبين.