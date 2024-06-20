معسكر ماكرون يكشف "القاعدة الذهبية" للانتخابات التشريعية
عرض رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، تفاصيل برنامج معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات التشريعية المرتقبة، وكشف عما وصفها بـ "القاعدة الذهبية" التي سيلتزم بها المعسكر، وهي تنطلق من عدم زيادة الضرائب.
وخلال ندوة صحفية في مقر حزب "النهضة"، عرض أتال برنامج "اليوم التالي" للانتخابات التشريعية، وأكد أنه "لا زيادة في الضرائب، مهما حدث"، وهي عبارة وصفها بـ "القاعدة الذهبية".
وردا على سؤال حول التوفير البالغ 20 مليار يورو الذي خططت له الحكومة، قبل حل البرلمان، لمعالجة العجز العام، قال أتال إنه "في حال الفوز، سيتم وضع موازنة جديدة هذا الصيف، مصحوبة بخطة لمكافحة الضرائب" مشددا على أنه "لا زيادة في الضرائب" في مسعى لاستمالة الناخبين.
وصوّر غابرييل أتال المعسكر الرئاسي على أنه "سد" في مواجهة حزب التجمع الوطني وائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اللذين وصفهما بـ "معسكري الفوضى".
وقال رئيس الحكومة الذي يقوم بحملة معسكر إيمانويل ماكرون، إن الجولة الأولى، في 30 يونيو ستكون حاسمة، في الوقت الذي أظهرت فيه معاهد استطلاعات الرأي العام أن هذا المعسكر يأتي وراء خصومه.
واعتبر أتال أنّ "الاختيار بين الكتل الثلاث (التجمع الوطني، والجبهة الشعبية الجديدة، وحزب النهضة) سيتم حسمه منذ اليوم الأول، أي في 30 يونيو، وأضاف: "من الجولة الأولى سيتم اختيار رئيس الوزراء المقبل، إما: جوردان بارديلا، أو جان لوك ميلينشون، أو أنا" وفق تعبيره.
وهاجم غابرييل أتال برامج خصومه، واعتبرها مسرفة للغاية إلى حد إثارة قلق منظمات أصحاب العمل.
وبالنسبة لرئيس الوزراء الفرنسي، فإن انتصار "المتطرفين" سيكون له عواقب على صورة فرنسا في الخارج. وقال: "أوروبا والعالم يراقبوننا"، معتبراً أن التجمع الوطني في السلطة سيعني "عرقلة الاتحاد الأوروبي" وخفض المساعدات لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وفق تعبيره.