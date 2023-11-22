"فورين أفيرز" يقدم نصيحة لواشنطن في سباقها مع الصين

قدم موقع "فورين أفيرز" نصائح للولايات المتحدة لحشد دعم الحلفاء في آسيا، وكسر حيادهم، في سياق التنافس مع الصين.

واستذكر الموقع الأمريكي، تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية، مشيرًا إلى جولة وزير الخارجية الأسبق جورج شولتز، عام 1988، لطمأنة الآسيويين بصداقة واشنطن الدائمة واهتمامها بالقارة، وهو ما وصفه الدبلوماسي نيكولاس بيرنز المسؤول في الشؤون الخارجية في عام 2021 بأنه "إزالة الأعشاب الضارة وريّ ومراقبة الحديقة الدبلوماسية".

كما أشار إلى العرض الأمريكي، لليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلند، بشأن الوصول إلى السوق الأمريكية، مقابل أن تدعم حكومات آسيا مصالحها الإستراتيجية، ووجودها البحري في المنطقة.

لكن الموقع ذهب إلى أن إستراتيجية واشنطن بعد الحرب الباردة في آسيا، لم تعد صالحة في ظل تركيز البلدان الآسيوية على الجانب التجاري والاقتصادي؛ ما أسفر أن بلدانًا آسيوية كثيرة لم تفعل ما يكفي لتعزيز قواتها العسكرية، وتركت نفسها عرضة للعدوان الصيني.

"كما استغلت بكين إهمال جيرانها للإنفاق الدفاعي ومواقفها الغامضة بشأن القضايا المهمة، مثل توسيع الوجود العسكري، وشبه العسكري للصين في المناطق المتنازع عليها، كمضيق تايوان وبحار الصين الشرقية، وبحر الصين الجنوبي" يقول "فورن أفيرز".

حشد دعم الشركاء الآسيويين

الموقع المختص بالتحليلات السياسية، نوّه إلى أن ميزة الصين عسكريا على بقية دول المنطقة أخذت بالاتساع، فمكّن هذا بكين من أن تصبح أكثر عدوانية في نزاعاتها الإقليمية مع العديد من جيرانها، لذلك يجب أن تكون الحكومات في آسيا على استعداد للانحياز إلى جانب الولايات المتحدة حتى للتضحية بالدم والثروة، لحماية نفسها من التوسع الصيني.

ونصح، الولايات المتحدة أن توفر لهم حوافز للتعاون بشكل أوثق مع الولايات المتحدة. قائلا "إن تحويل القوى المحايدة الحالية إلى شركاء نشطين للولايات المتحدة أمر أساس لجعل المنطقة أكثر أمانا وأقل عرضة للطموحات الإقليمية والجغرافية السياسية للصين".

ويقول الموقع إن واشنطن قد أحرزت بعض التقدم مؤخرا في حشد الشركاء الآسيويين لمقاومة النفوذ الصيني. ففي عام 2019، على سبيل المثال، جددت سنغافورة اتفاقا طال أمده يسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية والبحرية.

اتفاق أوكوز

واستجابت الدولة المدينة أيضًا بشكل إيجابي لاتفاق أوكوز - صفقة دفاع بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تتضمن أحكامًا لأستراليا للحصول على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية - وأشارت إلى أن الغواصات الأسترالية ستكون موضع ترحيب في الموانئ السنغافورية"، بحسب "فورين أفيرز".

كما لفت إلى أنه في ظل الإدارتين السابقتين، ركزت السياسة الإقليمية للولايات المتحدة على تعزيز التحالفات القائمة، فقد بدأت إدارة ترامب العمل مع أستراليا واليابان، وهما الحليفتان الآسيويتان الأكثر استعدادا لدى الولايات المتحدة، بالتعاون العسكري الثلاثي وسلاسل الإمداد "الصديق" للمعادن الحساسة.

كذلك، واصلت إدارة بايدن هذه الجهود وعمقت التعاون العسكري مع أستراليا والمملكة المتحدة من خلال اتفاق أُكُسُس. والأهم من ذلك هو أن بايدن قد تحاور مع الفلبين وكوريا الجنوبية الحليفتين اللتين انجرفتا لإدارتي الولايات المتحدة الأمريكيتين السابقة والحالية، لقبول حصة أكبر من العبء الأمني المرتبط بإدارة الصين.