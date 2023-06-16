تعرف على مكافآت الجنود الروس لقاء تدميرهم معدات أوكرانية
أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، حصول أكثر من 10 آلاف عسكري على مكافآت مالية لقاء تدميرهم معدات وآليات عسكرية أوكرانيا، منذ بدء المعارك بشرق أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.
وبدأت وزارة الدفاع الروسية في الآونة الأخيرة نشر مقاطع فيديو لتدمير معدات غربية تسلمتها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي، كان آخرها مقاطع نشرت الأسبوع الحالي لتدمير دبابات ليوبارد الألمانية قرب منطقة دونيتسك، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن "7064 عسكريا تلقوا مكافآت مالية لقاء قيامهم بتدمير 11586 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية".
وأضافت الوزارة الروسية: "منذ بدء العام الحالي وحتى تاريخ 31 أيار/ مايو، نال 3193 عنصرا من الجيش الروسي مدفوعات مالية لقاء تدميرهم (4415) قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية".
وبينت الوزارة، وفق قناة "روسيا اليوم"، بأنه لا يوجد أي قيود على تلك "المكافآت المالية"، حيث تتحدد قيمتها وفقا "لنوع وكمية المعدات الحربية الأوكرانية أو الغربية التي يتم تدميرها أو السيطرة عليها وأخذها كغنائم".
واستلم العسكريون الروس في العام الحالي 300 ألف روبل لقاء كل مروحية من المروحيات الـ45 والطائرات الحربية الـ71 الأوكرانية التي تم تدميرها، كما تم تسليم 300 ألف روبل لقاء تدمير 15 منصة إطلاق صواريخ (توشكا)، أو راجمات الصواريخ (هيمارس)، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
وذكرت الوزارة بأن الجنود الروس تلقوا 100 ألف روبل لقاء كل مدرعة أوكرانية دُمرت، و50 ألف روبل لقاء كل اعتراض ناجح لصاروخ، بالإضافة لـ 1211 طائرة بدون طيار تم إسقاطها.
وذكرت "روسيا اليوم" أنه "تمت مكافأة البحارة العسكريين الذين دمروا 6 زوارق مسيرة، عند مهاجمتها للسفن الروسية والبنية التحتية لشبه جزيرة القرم، حيث حصل كل منهم على 200 ألف روبل".
وكانت القيادة العسكرية الروسية قد قلدت، الأحد، جنوداً أوسمة "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، بعد تدمير دبابات من طراز ليوبارد، بالإضافة لمدرعات برادلي الأمريكية، أثناء التصدي للهجوم الأوكراني المضاد.