تعرف على مكافآت الجنود الروس لقاء تدميرهم معدات أوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، حصول أكثر من 10 آلاف عسكري على مكافآت مالية لقاء تدميرهم معدات وآليات عسكرية أوكرانيا، منذ بدء المعارك بشرق أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية في الآونة الأخيرة نشر مقاطع فيديو لتدمير معدات غربية تسلمتها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي، كان آخرها مقاطع نشرت الأسبوع الحالي لتدمير دبابات ليوبارد الألمانية قرب منطقة دونيتسك، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية.