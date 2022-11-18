بعد صاروخ بيونغ يانغ العابر للقارات.. مناورات عسكرية يابانية أمريكية

أجرت اليابان والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة في طوكيو.

وجاء في البيان الذي وزّعته وزارة الدفاع اليابانية أن "قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات المسلحة الأمريكية أجرت مناورة ثنائية.. في ظل مناخ أمني يزداد شدة في محيط اليابان، بعد عملية إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات التي قامت بها كوريا الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات اليوم الجمعة وفقا للجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

وقال مسؤول دفاعي لوكالة فرانس برس إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وقبيل ذلك، كان الجيش الكوري الجنوبي أشار إلى أنه رصد "إطلاق صاروخ بالستي غير محدد باتجاه الشرق".

وأكدت اليابان أيضا إطلاق الصاروخ واصفة ما حصل بأنه "غير مقبول إطلاقا"، حسبما قال رئيس وزرائها فوميو كيشيدا.

وقال كيشيدا: "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو".

ووصف عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأضاف: "عبرنا عن احتجاجنا بشدة لدى كوريا الشمالية. (بيونغ يانغ) تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة، نؤكد مجددا بشدة أن هذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وتابع: "اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق في شكل وثيق للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية".

وكان كيشيدا قال في وقت سابق يوم الخميس إنه أعرب للرئيس الصيني شي جينبينغ عن "مخاوف جدية" حيال الكثير من قضايا الأمن الإقليمي خلال اجتماعهما في بانكوك.