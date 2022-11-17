أوكرانيا تعلن تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود 120 يومًا

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، اليوم الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز سيمدد 120 يومًا آخر.

وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو/ تموز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت أغلقتها روسيا.

وكتب كوبراكوف على تويتر "مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يومًا"، واصفًا ذلك بأنه "خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)".

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه باتفاق جميع الأطراف على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود.