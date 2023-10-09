هجوم حماس.. ورقة ضغط في الحملة الانتخابية الأمريكية

جددت العملية التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل الانتقادات التي يوجهّها الجمهوريون في الولايات المتحدة للرئيس الديمقراطي جو بايدن المتّهم "بدفاع ضعيف" عن إسرائيل، وسياسة "غير حازمة" حيال إيران.

رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا ماكدانيال قالت في تصريح تلفزيوني: "إنها مناسبة عظيمة لمرشحينا للمقارنة بين الجمهوريين، الذين دعموا إسرائيل دائمًا، وضعف جو بايدن".

وكان الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب وجَّه انتقادات لبايدن، وقال إن عملية حماس ضدّ إسرائيل تجري "لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعّالين، ومع زعيم ضعيف بالفعل".

كذلك وجّه مرشحون جمهوريون آخرون مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، انتقادات مشابهة لبايدن حول "ضعفه" المفترض.

وبعد عام تقريبًا، سيُدلي الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسيقررون ما إذا كان الجمهوريون أو الديمقراطيون سيسيطرون على الكونغرس.