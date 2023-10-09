هجوم حماس.. ورقة ضغط في الحملة الانتخابية الأمريكية
جددت العملية التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل الانتقادات التي يوجهّها الجمهوريون في الولايات المتحدة للرئيس الديمقراطي جو بايدن المتّهم "بدفاع ضعيف" عن إسرائيل، وسياسة "غير حازمة" حيال إيران.
رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا ماكدانيال قالت في تصريح تلفزيوني: "إنها مناسبة عظيمة لمرشحينا للمقارنة بين الجمهوريين، الذين دعموا إسرائيل دائمًا، وضعف جو بايدن".
وكان الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب وجَّه انتقادات لبايدن، وقال إن عملية حماس ضدّ إسرائيل تجري "لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعّالين، ومع زعيم ضعيف بالفعل".
كذلك وجّه مرشحون جمهوريون آخرون مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، انتقادات مشابهة لبايدن حول "ضعفه" المفترض.
وبعد عام تقريبًا، سيُدلي الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسيقررون ما إذا كان الجمهوريون أو الديمقراطيون سيسيطرون على الكونغرس.
دعم لإسرائيل
الرئيس الديمقراطي جو بايدن ألقى خطابًا قال فيه إن دعم بلاده لإسرائيل راسخ و"صلب كالصخر"، وأضاف: "اليوم يتعرّض شعب إسرائيل لهجوم من منظمة إرهابية هي حماس، وفي هذه اللحظة المأسوية أود أن أقول له وللعالم وللإرهابيين في كل مكان إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، ولن نخفق أبدًا في دعمها".
وتستند اتهامات الجمهوريين، على وجه الخصوص، إلى القرار الأخير الذي اتخذه جو بايدن بالسماح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة من أجل السماح بتبادل السجناء مع نظام طهران.
واعتبر السيناتور ريك سكوت، على سبيل المثال، أن واشنطن "موّلت"، من خلال السماح بنقل هذه الأموال، التي كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى الدوحة، العملية التي شنتها حركة حماس، السبت.
وأثار الاتهام صدمة لدى الإدارة الأمريكية، فوصفه ناطق باسم البيت الأبيض بأنه "كذبة وقحة"، وأكد أنه لم يتم إنفاق "سنت واحد" من هذه المليارات الستة.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أعلن، يوم السبت، أنه "من المبكر جدًا القول" إذا كانت إيران "متورطة مباشرة" في الهجوم الذي تشنه حماس ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليًا "أي مؤشر" في هذا الاتجاه.
لكن المسؤول أضاف أنه "ليس هناك شك" بأن حماس "مموّلة ومجهزة ومسلحة" من جانب نظام طهران.