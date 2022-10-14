روسيا.. الانتهاء من إصلاح جسر القرم بحلول يوليو 2023

ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت، أنه من المقرر الانتهاء في يوليو/ تموز 2023 من إصلاح جسر بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا، والذي تضرر في انفجار يوم السبت الماضي.

وتضرر جسر القرم في انفجار ألقت روسيا مسؤوليته على أوكرانيا.

واحتفل بعض المسؤولين الأوكرانيين بالتفجير، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.

وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت يوم الأربعاء الفائت، أنها اعتقلت 8 أشخاص، بينهم 5 روس، للاشتباه في مشاركتهم بتجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب الجسر.

وقالت أجهزة الأمن في بيان، إنه تم اعتقال خمسة روس و"ثلاثة مواطنين أوكرانيين وأرمن"، دون تحديد تفاصيل حول جنسية هؤلاء المشتبه بهم الثلاثة.

وأضافت: "تمّ إخفاء العبوة الناسفة في 22 قطعة من اللفائف البلاستيكية بوزن إجمالي يصل إلى 22،770 كيلوغرام".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمّ إرسال المتفجّرات في أوائل آب/أغسطس، في زورق انطلق من ميناء أوديسا في أوكرانيا إلى ميناء روسيه في بلغاريا. ثم نُقلت إلى ميناء بوتي في جورجيا، ليتمّ شحنها إلى أرمينيا قبل وصولها برّا إلى روسيا.

وأشارت أجهزة الأمن الروسية إلى أنّ العبوة الناسفة دخلت روسيا في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر في شاحنة مسجّلة في جورجيا، قبل أن تصل في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل يومين على الانفجار، إلى كراسنودار الروسية المتاخمة لشبه جزيرة القرم.

وأكدت الأجهزة الروسية أنّ "الهجوم الإرهابي" نُظم من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، موضحة أنّ عميلا من كييف نسّق نقل المتفجّرات وكان على اتصال بجميع الوسطاء.

وأدى الانفجار القوي إلى إلحاق أضرار جسيمة بجسر القرم الذي يصل شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها موسكو ببقية الأراضي الروسية. ومع ذلك، استؤنفت حركة السكك الحديدية وحركة السير بشكل جزئي على هذا الطريق الحيوي للجيش الروسي.

وردا على ذلك، شنّت روسيا الإثنين والثلاثاء قصفا مكثّفا على أوكرانيا.