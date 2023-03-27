كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران

وتصاعد التوتر بين إيران والغرب بسبب نشاط طهران النووي وإمدادها طائرات مسيرة للحرب الروسية في أوكرانيا وكذلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ضد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدار شهور.

وتنفي طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في البيان "ندعو النظام الإيراني إلى وقف القمع الوحشي للشعب الإيراني والاستجابة لمطالبه بصدق".

ووفقا للبيان، تدعم الكيانات المستهدفة بالعقوبات "النظام الإيراني من خلال مساعدته على تعطيل الاتصالات الإلكترونية للمتظاهرين المناهضين للنظام والتلاعب بها، أو من خلال تزويد قوات إنفاذ القانون بمعدات تكتيكية تستخدم في القمع الوحشي للمظاهرات".