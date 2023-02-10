طهران: العقوبات الجديدة ضد شركات إيرانية تظهر "نفاق" إدارة بايدن

جاء ذلك في بيان صحفي نشره موقع وزارة الخارجية الإيرانية، رداً على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الشركات الإيرانية الست، الخميس.

وقال كنعاني في البيان إن "لجوء حكومة بايدن إلى العقوبات، مثل السياسة الفاشلة في عهد (دونالد) ترامب، يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها".

وأضاف أن "إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات غير القانونية والأحادية يُظهر أكثر من أي شيء شرعية موقف إيران وخبث أمريكا ونفاقها تجاه إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه "من ناحية أخرى تتعرض أمريكا لمسؤولية دولية من خلال فرض عقوبات قاسية وإجراءات قسرية أحادية الجانب ضد إيران تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة".

وشدد على أن إيران "تحتفظ بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الأعمال".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أنها "فرضت عقوبات على ست شركات بتروكيماويات إيرانية وثلاث شركات في ماليزيا وسنغافورة".