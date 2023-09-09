دعوات في "الشيوخ" الأمريكي لوقف انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة

قال موقع "واللا" العبري اليوم السبت إن 15 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الأمريكي بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية توني بلينكن، طلبوا منه عبرها عدم المضي قدما في قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية مطلعة في الخارجية الإسرائيلية، فإن هذه الرسالة جاءت لتؤكد أن إسرائيل لا تستوفي الشروط اللازمة للدخول إلى برنامج الإعفاءات من التأشيرة بحلول الموعد النهائي، وإحدى المشاكل الرئيسية أيضاً هي إجراءات دخول الفلسطينيين الأمريكيين.

وفي منتصف شهر يوليو/ تموز، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تحدد شروط انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث كانت هذه خطوة مهمة على طريق قبول إسرائيل في البرنامج.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن الخطة في هذه المرحلة هي أن يعلن وزير الخارجية بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس أنه بحلول 30 سبتمبر/ أيلول فإن إسرائيل تستوفي شروط الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، ليتم المضي قدمًا في هذا البرنامج.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى، فإنه في الشهرين الماضيين منذ أن نفذت إسرائيل برنامجاً تجريبياً، قامت خلالهما وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة بمراقبة الطريقة التي تطبق بها السلطات الإسرائيلية الإجراءات الجديدة تجاه الأمريكيين من أصل فلسطيني.

وأشار موقع "واللا" وفقا لتصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أنه دخل إسرائيل 12 ألف أمريكي من أصل فلسطيني، يعيشون في الضفة الغربية بموجب الإجراءات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، دخل عدة آلاف من الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة والذين هبطوا في مطار بن غوريون إلى إسرائيل واستفادوا أيضًا من الإجراءات الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أنه حوالي 50 إلى 70 ألف أمريكي من أصل فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

ووفقا للرسالة فقد أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة في يوليو/ تموز نصت على أن إسرائيل ستطبق نظام تأشيرة واحدا لجميع المواطنين الأمريكيين ابتداء من 1 مايو/ أيار 2024 فقط، أي بعد فترة طويلة من الموعد النهائي في 30 سبتمبر/ أيلول، وأنه يتعين عليها تلبية جميع الشروط الأمريكية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية سيتعين عليهم المرور عبر "عملية من خطوتين" لدخول إسرائيل، وليس مجرد عملية من خطوة واحدة، وهذا ينتهك المبدأ الذي أرسته إدارة بايدن والذي يقضي بضرورة المعاملة بالمثل بين المواطنين الإسرائيليين عند دخول الولايات المتحدة، والمواطنين الأمريكيين عند دخول إسرائيل.

كما أكدوا أنه لا يوجد تشريع دستوري في القانون الأمريكي ينص على أن الدولة التي تدخل في برنامج الإعفاء من التأشيرة يمكنها التمييز بين مجموعات من المواطنين الأمريكيين خلال الأشهر القليلة الأولى من العام، لمجرد أن تلك الدولة تتعهد بمعاملة جميع المواطنين الأمريكيين على قدم المساواة في الأشهر المتبقية من العام.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا أنه إذا لم تتمكن إسرائيل من التنفيذ الكامل لشروط المعاملة بالمثل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة بحلول 30 سبتمبر/ أيلول، "فيمكنها استخدام الأشهر الـ 12 التالية للتأكد من تنفيذها بالكامل".

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أنه وفقًا للتقارير فإن الأمريكيين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية لا يمكنهم دخول إسرائيل بسياراتهم، ولا يُسمح للأمريكيين من أصل فلسطيني الذين يهبطون في إسرائيل استئجار سيارة في المطار.

وذكر أعضاء مجلس الشيوخ أنه "إذا تصرفت الولايات المتحدة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فإن ذلك يعني أن مجموعات معينة من الإسرائيليين مثل أولئك الذين يعيشون في المستوطنات لن يحصلوا على إذن لاستئجار السيارات عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، أو سيحصلون على معاملة مختلفة".

المصدر: موقع "واللا" العبري