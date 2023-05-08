روسيا تدعو لزيادة دعم إعمار سوريا بعد عودتها للجامعة العربية
دعت روسيا، مساء الأحد، الدول العربية لزيادة دعمها لإعادة إعمار سوريا، غداة عودة الأخيرة إلى جامعة الدول العربية.
جاء ذلك حسب تعليق صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية.
واعتبرت زاخاروفا أن "استئناف مشاركة سوريا في أعمال جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول المؤسسة لها، سيساعد في تحسين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسرعة تجاوز تداعيات الأزمة السورية".
وأضافت: "نتوقع أن تزيد الدول العربية من دعمها لسوريا في حل مشاكل إعادة الإعمار بعد الصراع، والتي تعقدها العقوبات الأحادية غير المشروعة المفروضة على دمشق".
وكانت جامعة الدول العربية قد اتخذت اليوم الأحد قرارا باستعادة سوريا مقعدَها في الجامعة بعد تعليق عضويتها لنحو 12 عاما.