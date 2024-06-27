حال فوزه.. كيف سيؤثر صعود اليمين المتطرف الفرنسي على باقي دول أوروبا؟

التأثير على الساحة الأوروبية

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني ورئيس الوزراء المحتمل إذا فاز الحزب بالأغلبية المطلقة، جوردان بارديلا، على عودة فرنسا إلى المسرح الأوروبي. وقال: "إن وصولنا إلى السلطة سيمثل عودة فرنسا إلى المسرح الأوروبي - للدفاع عن مصالحها"، مشيراً إلى استعداد حزبه للتفاوض بشأن استثناءات من العديد من قواعد الاتحاد الأوروبي لفرنسا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يفوز حزب التجمع الوطني بأغلبية مطلقة تبلغ 289 نائبا في الانتخابات التي ستجرى على جولتين في 30 يونيو و7 يوليو. ومع ذلك، فإن توقعات حصوله على 32% إلى 35% من الأصوات، ستجعل منه أكبر قوة في الجمعية الوطنية.

المشهد السياسي وردود الفعل الأوروبية

وتشير الصحيفة إلى أن النتيجة المرجحة للانتخابات هي برلمان منقسم بشدة ومستقطب، حيث حصلت الجبهة الشعبية الجديدة ذات اليسار الأخضر على ما يتراوح بين 28% إلى 30%، وتقلّصت شعبية ائتلاف ماكرون الوَسطي إلى نحو 20%. وقد أثار قرار ماكرون الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة قلقا في عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث ينظر إليها على أنها خطوة محفوفة بالمخاطر، يمكن أن تؤدي إلى برلمان معلق، مما يزيد من تعقيد عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

ومن الممكن أن يؤدي الفوز الكبير لحزب التجمع الوطني إلى تشجيع الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى المتشككة في أوروبا في الانتخابات المقبلة في ألمانيا والنمسا. كما من الممكن أن يؤدي البرلمان المعلق في فرنسا إلى فترة طويلة دون وجود حكومة تؤدي وظيفتها بشكل كامل، وهو ما من شأنه أن يؤثر على قدرة فرنسا على المشاركة بشكل بنّاء في الاتحاد الأوروبي.

صنع القرار الأوروبي في خطر

وتضيف الصحيفة أن سلطات الرؤساء الفرنسيين تعتمد بشكل كبير على الدعم البرلماني. وقد حذر مجتبى الرحمن، من مجموعة أوراسيا الاستشارية، من أن البرلمان المعلق سيؤدي إلى "الغياب التام لأي عملية صنع قرار أوروبية". وقد ردد فرانسوا هايسبورج من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية هذه المخاوف، مؤكدًا على أهمية وجود رئيس فرنسي قوي لاتحاد أوروبي موحد.

وكان ماكرون، المؤيد للاتحاد الأوروبي، مصدرًا للأفكار المبتكرة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الجماعة السياسية الأوروبية، والاقتراض المشترك لإنعاش اقتصادات أوروبا بعد الوباء. ومن الممكن أن يؤدي نفوذ اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي إلى عرقلة هذه المبادرات، وتعزيز رؤية "أوروبا الأمم" مع عودة المزيد من السلطة إلى العواصم الوطنية.