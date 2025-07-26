ارتفاع قتلى هجوم "جيش العدل" في إيران إلى 9 بينهم طفل وامرأة

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنه مسحون تابعون لتنظيم "جيش العدل" البلوشي في إيران، اليوم السبت، إلى 9 قتلى.

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وبحسب "رويترز"، أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل 9 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي استهدف محكمة في إقليم سيستان وبلوشستان، من بينهم 3 من المهاجمين، كما أصيب 22 آخرون بجروح.

وأكدت جماعة جيش العدل مقتل 3 من أعضائها في الاشتباكات مع قوات الأمن في زاهدان عاصمة الإقليم الواقع في أقصى جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

ويعد إقليم سيستان وبلوشستان موطنا لأقلية البلوش السنية في إيران، وهي أقلية تشكو دوما من التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي.

وقال رئيس السلطة القضائية في الإقليم لوكالة إيران للأنباء إن من بين القتلى طفلا صغيرا وامرأة تبلع 60 عاما، بالإضافة إلى ثلاثة جنود وموظف بالمحكمة. ولم يحدد هوية القتيل السادس.

وأضاف أن المهاجمين ارتدوا سترات ناسفة وحملوا قنابل يدوية. ولم يتضح ما إذا كانوا قد فجروها.

وأعلنت جماعة جيش العدل في بيان نُشر على حسابها على تطبيق تيليغرام مسؤوليتها عن الهجوم وحثت "جميع المدنيين على إخلاء منطقة الاشتباكات فورا من أجل سلامتهم".

وقالت الجماعة، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على تيليغرام، إنها قتلت 30 على الأقل من أعضاء السلطة القضائية وقوات الأمن.

وأضافت أنها استهدفت القضاة وموظفي المحكمة الذين اتهمتهم بإصدار أحكام بالإعدام وأوامر بهدم منازل مواطنين من البلوش.

وذكرت الجماعة في بيانها "نحذر جميع القضاة وموظفي السلطة القضائية من أن بلوشستان لن تكون مكانا آمنا لهم بعد الآن وأن الموت سيلاحقهم كالظلال المرعبة حتى القصاص".

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وحملت قوات الأمن مسؤولية مقتل المدنيين، وقالت إن أفراد الأمن أطلقوا النار بشكل عشوائي.

وقالت منظمة (حال وش) لحقوق الإنسان التابعة للبلوش، نقلا عن شهود، إن عددا من موظفي المحكمة وأفراد الأمن قُتلوا أو أُصيبوا عندما اقتحم المهاجمون غرف لقضاة.