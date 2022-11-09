تركيا تعتقل مشتبهًا بهما بمقتل ضابط بلغاري على الحدود

قالت السلطات التركية، الثلاثاء، إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على مشتبه بهما على صلة بمقتل ضابط شرطة بلغاري على الحدود مع تركيا.

وقال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجييف إن الشرطي لقي حتفه بنيران أطلقت من اتجاه مجموعة مهاجرين كانت تحاول دخول بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من تركيا.

وفي بيان قال حاكم إقليم أدرنة إن السلطات عثرت على البندقية التي استُخدمت في إطلاق النار مع المشتبه بهما. ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى.

وقال ديميرجييف إن الرصاص أُطلق، مساء أمس الإثنين، من الأراضي التركية على ضابط الشرطة وجندي كان يقوم بدورية في جزء من الحدود الجنوبية الشرقية بالقرب من قرية جوليام ديرفينت.

وقال مسؤولون بلغاريون إن ضابط الشرطة، الذي كان يعاين قطعًا في السياج المقام على الحدود، توفي في المكان وإن الجندي، الذي لم يُصب، رد على مصدر الطلقات بعد أن سمع أصوات ما بين 10 و15 طلقة، وإن مجموعة من المهاجرين تقهقرت.