أول تعلق لوزير الخارجية الروسي على "القميص السوفيتي" (فيديو)

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الضجة التي أثارها ظهور شعار الاتحاد السوفيتي على ملابسه خلال قمة ألاسكا الأخيرة، معتبرًا أن هذا الشعار يُعد جزءًا من تاريخ بلاده.





وأعرب لافروف عن أسفه لعدم ارتداء سترات الاتحاد السوفيتي حاليًا، وقال في أول تعليق على الحادثة مساء أمس الثلاثاء: "أعتقد أنهم افتعلوا خبرًا من لا شيء، فليس هناك أي أمر غريب في ارتداء تلك الملابس".

وأشار إلى أن لدى بلاده الكثير من الأزياء التي تحمل الشعارات السوفيتية، مؤكّدًا أن "هذا جزء من تاريخ روسيا".

وأضاف لافروف أن "هذه الموضة، إن صح التعبير، لاقت رواجًا مؤخرًا بين طلاب الجامعات في موسكو".

وكان لافروف قد جذب الأنظار بملابسه عند وصوله إلى ألاسكا لحضور القمة الروسية الأمريكية في 15 أغسطس الجاري، إذ ارتدى الدبلوماسي المخضرم، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عقدين، ملابس تحمل شعار الاتحاد السوفيتي سابقًا.

ورأى مراقبون روس أن لافروف أراد إرسال رسالة إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة، وفق ما نقلته وكالة "د.ب.أ".

ويُشار إلى أن أوكرانيا كانت عضوًا في الاتحاد السوفيتي حتى إعلان استقلالها في العام 1991.