زيلينسكي يصل السعودية لبحث ملف السلام (صور)‎

وأضاف: "الموضوع الأول هو صيغة السلام، في العام الماضي عقدنا في جدة اجتماعًا مثمرًا على مستوى المستشارين بشأن تنفيذه ونحن الآن قريبون جدًا من عقد قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم الفعال المستمر من المملكة العربية السعودية".

وتابع الرئيس الأوكراني أن "الموضوع الثاني هو عودة الأسرى والمبعدين، ولقد أسهمت قيادة المملكة العربية السعودية بالفعل في تحرير شعبنا، وأنا متأكد من أن هذا الاجتماع سيحقق نتائج أيضا".