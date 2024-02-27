زيلينسكي يصل السعودية لبحث ملف السلام (صور)
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث ملف السلام في أوكرانيا.
ونشر زيلينسكي عبر قناته الرسمية على تطبيق " تليغرام" صورا للحظة وصوله إلى المملكة، وكتب منشورا قال فيه "وصلنا إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة حوارنا المنتظم مع صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود".
وأضاف: "الموضوع الأول هو صيغة السلام، في العام الماضي عقدنا في جدة اجتماعًا مثمرًا على مستوى المستشارين بشأن تنفيذه ونحن الآن قريبون جدًا من عقد قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم الفعال المستمر من المملكة العربية السعودية".
وتابع الرئيس الأوكراني أن "الموضوع الثاني هو عودة الأسرى والمبعدين، ولقد أسهمت قيادة المملكة العربية السعودية بالفعل في تحرير شعبنا، وأنا متأكد من أن هذا الاجتماع سيحقق نتائج أيضا".
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة "مجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومشاركة المملكة العربية السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا".