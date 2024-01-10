مقتل ضابط إيراني في هجوم لمعارضين عند حدود باكستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط من قوات الشرطة في هجوم شنَّه مسلحون معارضون على مركز للشرطة في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية، إن "مواجهات اندلعت في الساعة الـ1:30 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) إذ هاجم مسلحون مركز شرطة جانجال بين المدن" في مدينة راسك"، مشيرة إلى أن "تبادل إطلاق النار بين المسلحين وجنود الشرطة استمر ثلاث ساعات".

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن "سالم كداد خدا" حاكم مدينة راسك قوله إن "الصراع استمر لمدة ثلاث ساعات، وقتل ضابط شرطة في هذا الهجوم".

وفي سياق متصل، أعلن تنظيم جيش العدل البلوشي الإيراني المعارض في قناته عبر "تلغرام" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزًا للشرطة في مدينة راسك.

هذا الهجوم الثاني على مركز للشرطة في راسك، خلال أقل من شهر.